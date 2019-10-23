أمين عام حلف الناتو: الحل السوري ينبغي أن يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض

بروكسل- (د ب أ):

صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء بأنه تواصل مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بشأن مقترحها لإنشاء منطقة آمنة بحماية دولية في شمال سوريا، إلا أنه شدد على أن الحل يتعين أن يشمل الأطراف الفاعلة "على الأرض".

وقال ستولتنبرج في بروكسل :"أرحب بأن يقدم حلفاء الناتو مقترحات بشأن كيفية المضي قدما، وكيفية التوصل إلى حل سياسي. وبالطبع فإن الحل السياسي يتعين أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة على الأرض".

وأضاف :"لا يمكن أن يكون لديك حل سياسي يتضمن فقط بعض اللاعبين ... أي حل سياسي يمكن أن تكون له أشكال وصيغ مختلفة، إلا أنه ينبغي أن يشمل اللاعبين الموجودين على الأرض".

وقال :"سيتم تناول هذا الأمر، وبحثه خلال اجتماعنا، وأتوقع من كرامب-كارنباور، أن تتشارك أفكارها مع الحلفاء الآخرين".