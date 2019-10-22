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    مصر تقبل دعوة أمريكية لاجتماع مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة

    11:09 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    مصر تقبل دعوة أمريكية لاجتماع مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة (مصراوي)

    قال بيان لوزارة الخارجية إن مصر تلقت دعوة من الإدارة الأمريكية لاجتماع في واشنطن بشأن سد النهضة الاثيوبي.

    وأضاف البيان الثلاثاء أن القاهرة قبلت دعوة الإدارة الأمريكية لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن "في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة."

    وأوضح البيان أن مصر قبلت الدعوة على الفور "اتساقًا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة."

    وأعلنت وزارة الري مطلع الشهر الجاري انهيار المفاوضات مع اثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل بسبب التعنت الاثيوبي.

    وزارة الخارجية أثيوبيا سد النهضة الولايات المتحدة مصر

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