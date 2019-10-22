تعاون وثيق مع مصر.. نص قرار بريطانيا باستئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من مطار شرم الشيخ.

وجاء في بيان نشرته السفارة البربطانية في القاهرة على صفحتها عبر فيسبوك، الثلاثاء، أن "الحكومة البريطانية أبلغت شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون: "لقد أوضحت بريطانيا أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن رفع القيود الحالية".

وتابع: "سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل. "

وأوضح السفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدامز أن هذا الإعلان يأتي بعد "تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في بريطانيا ومصر".

وأكّد "سنعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا".

وأشار البيان إلى زيادة عدد السُيّاح البريطانيين رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ. وزار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح في عام 2018.

كانت بريطانيا أوقفت رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

ورحبت وزارة الطيران المدنى بقرار إستئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار "يأتي في إطار علاقة الثقة بين مصر وبريطانيا، ويُعد تتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذي بين حكومة البلدين".