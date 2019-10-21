لبنان: إلغاء وزارة الإعلام في مُهلة أقصاها 30 نوفمبر المقبل

القاهرة- (مصراوي):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الحكومة قرّرت إلغاء وزارة الإعلام ودمج بعض الهيئات والمجالس الخاصة، وذلك ضمن 18 بندًا إصلاحيًا أقرّهم مجلس الوزراء لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الحريري إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عُقِدت في قصر بعبدا: "تقرّر إلغاء وزارة الإعلام في مهلة أقصاها 30 نوفمبر 2019"، حسبما أوردت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية.

كما أعلن عن إقرار "الموازنة بعجز 0.6 من دون أيّ ضرائب، وخفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70 بالمائة، وخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 بالمائة، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وإقرار المشاريع الأولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال الـ5 سنوات المقبلة".

وتأتي هذه الخطوة بعد 5 أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد وسط دعوات لإضراب عام. فيما أعلن المتظاهرون رفضهم للإجراءات الإصلاحية التي أعلنها الحريري.

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تام في ظل تحسن طفيف جدا في معدل النمو وارتفاع المديونة العامة للبلاد.

وأثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الانترنت التي ألغيت بسرعة بعد الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، موجة من الغضب بين المواطنين، إضافة إلى المشاكل التي تعاني البلاد منها كتدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع.