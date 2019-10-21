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    الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع موازنة 2020

    03:03 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع موازنة 2020

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

    بيروت- (د ب أ):

    أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أنهى مناقشة الورقة الإصلاحية بكل بنودها.

    وأضافت، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم "يناقش الآن أرقام مشروع موازنة 2020 والنصوص التابعة لها".

    وكانت الرئاسة أعلنت قبل قليل أن مجلس الوزراء أقر كافة بنود الورقة الإصلاحية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

    ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الإصلاحات المقترحة ستحظى برضا المحتجين الذين يطالب كثيرون منهم الآن باستقالة الحكومة.

    سعد الحريري الرئاسة اللبنانية بيروت مجلس الوزراء موازنة 2020 احتجاجات لبنان

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