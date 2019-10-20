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    ابنة نيلسون مانديلا سفيرة لبلادها لدى كوريا الجنوبية

    08:17 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    ابنة نيلسون مانديلا سفيرة لبلادها لدى كوريا الجنوبية

    نيلسون مانديلا

    سول- أ ش أ:

    أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن ابنة رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا تولت منصب سفيرة بلادها لدى كوريا الجنوبية.

    وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن زيناني مانديلا زارت وزارة الخارجية في سول للقاء المسؤولين بالوزارة في إطار الإجراءات الدبلوماسية. وينتظر أن تتقدم زيناني بأوراق اعتمادها إلى الرئيس مون – جاي – إن قريبا.

    وزيناني هي الابنة الكبرى للمناضل والسياسي الراحل. وقد شغلت منصب مبعوثة على مستوى عال إلى كل من موريشيوس والأرجنتين.​

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    نيلسون مانديلا كوريا الجنوبية زيناني مانديلا وزارة الخارجية

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