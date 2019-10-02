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    الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه حيال تصاعد العنف في هونج كونج

    11:07 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه حيال تصاعد العنف في هونج كونج

    اشتباكات هونج كونج

    بروكسل - (د ب أ):

    أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال تصاعد العنف واستخدام الأسلحة في هونج كونج.

    وصرحت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء بأن موقف التكتل ثابت إذ يرى ضرورة الالتزام فقط بضبط النفس والتهدئة والحوار.

    وطالبت موجيريني بالحفاظ على الحريات الأساسية في هونج كونج، ومن بينها حرية التجمع، وطالبت في الوقت نفسه، بممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية.

    وأكدت موجيريني إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للدرجة العالية من الاستقلالية، مشيرة إلى أن احترام الحقوق الأساسية والحريات واستقلال القضاء ستظل عوامل حاسمة لتطور المستعمرة البريطانية السابقة.

    الاتحاد الأوروبي احتجاجات هونج كونج

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