الحرس الثوري الإيراني: أي حرب جديدة ستؤدي إلى نهاية الكيان الصهيوني

طهران - (د ب أ):

هدد القائد العام للحرس الثوري الجنرال حسين سلامي اليوم الأربعاء، من أن اندلاع أي حرب جديدة ستؤدي إلى نهاية إسرائيل .

وقال الجنرال سلامي "إنه في ضوء القوة الرادعة للثورة الاسلامية والتي بلغت ذروتها اليوم، ونظرا لتراجع مصداقية التهديدات وقوة أمريكا، فإن الكيان الصهيوني لم يعد يشكل تهديدًا وأن أدنى حماقة تصدر عن هذا الكيان الصهيوني ضد ايران، ستؤدي إلى ازالته من الوجود"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال استقبال اية الله على خامنئي المرشد الإيراني، حشدًا من كبار قادة وكوادر الحرس الثوري.

ولفت اللواء سلامي إلى أنه "نظرًا لانعدام مصداقية القوة العسكرية للاعداء، فقد اصبح تعاظم القدرات الرادعة والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر وضوحا ومصداقية من ذي قبل على صعيد العالم".

كان خامنئي قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء في اللقاء، إنه يتعين على طهران اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خامنئي إن السياسة الأمريكية المتمثلة في ممارسة أقصى ضغط على إيران قد أخفقت وألحقت الضرر بواشنطن أكثر من طهران.

ولكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن العقوبات كانت فعالة، وذلك خلال تصريحات خلال رحلة إلى روما اليوم الأربعاء.

يذكر أن العقوبات، لا سيما على قطاعي النفط والمالية، أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة.