العراق: وفاة متظاهر ثالث متأثرًا بجروحه في بغداد

القاهرة- (مصراوي):

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى 3 أشخاص، بعد وفاة متظاهر اليوم الأربعاء متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تفريق تحرك احتجاجي في العاصمة بغداد مساء أمس الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وانطلقت التظاهرات منذ أمس الثلاثاء في بغداد ومحافظات البصرة وذي قار ومدن عراقية أخرى، بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة نتيجة إخفاق حكومة عادل عبدالمهدي في تنفيذ برنامجها الحكومي خلال عام من عمرها.

ويُطالب المتظاهرون بمحاربة الفساد وتوفير وظائف حكومية، وكذلك منع تدخل الأحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي، وفصل الاستحقاق السياسي عن المناصب الحكومية، وتأسيس "مجلس الخدمة الاتحادي" وتشكيل "مجلس الإعمار" ليكون مسؤولاً عن كل المشاريع والخطط المستقبلية للبلاد، وإيجاد فرص عمل.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، غرّد الرئيس العراقي عبر تويتر: "التظاهر السلمي حقٌ دستوري... أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام. أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون". وأضاف: "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة".

جاءت التظاهرات بعد أيام من دعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقالة القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيم داعش، بينهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي. وأوقعت ما لا يقل عن قتيلين وأكثر من 200 مُصاب حتى الآن.

ودخلت قوات الأمن العراقية، أمس الثلاثاء، حالة الإنذار"ج" وهي أعلى درجة في الحيطة والحذر، وانتشرت في محيط الدوائر الحساسة في المنطقة الخضراء وعلى جانبي الطريق فيها.

واندلعت الأربعاء مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بالعراق. كما أعادت قوات الأمن العراقية غلق جسر الجمهورية وشارع السعدون بعد تجمع المتظاهرين في المناطق المحيطة بساحة التحرير.

وتم قطع الطرق صباح الأربعاء من قّبل عدد من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد والأحياء المحيطة بها، بعد إحراقهم لإطارات السيارات وسط طريق قناة الجيش السريع. كما أضرم أهالي منطقة الشعب، شمالي بغداد، النار في الإطارات أيضا بالطريق الرئيسي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية- كركوك، وتسبب ذلك في شلّ حركة سير المركبات.

وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من مناطق العاصمة العراقية، منها حي أور (شرق بغداد) والزعفرانية (جنوب بغداد) والشعلة (غرب العاصمة).

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إجراء "تحقيق مهني على ‏الفور، من أجل الوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث" في المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد.