أستراليا: ترامب طلب إقامة " جهة اتصال " بين كانبرا والمحامى العام الأمريكى بشأن تحقيق مولر

كانبرا- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إقامة جهة اتصال بين الحكومة الأسترالية والمحامى العام الأمريكى للتعاون حول المعلومات الخاصة بالتحقيق الذى قاده المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك خلال مكالمة هاتفية لالتماس المساعدة.

ووافق موريسون خلال اتصال هاتفي مع ترامب الشهر الماضي على أن تتعاون أستراليا في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية، حيث تستعرض حاليا تحقيق مولر في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وسعى ترامب للتشكيك في مصداقية تحقيق مولر. ويأمل أنصار الرئيس في أن يساعد التحقيق الجاري في إثبات ما يؤكده ترامب، وهو أن الأمر عبارة عن "قرصنة سياسية".

ولم يثبت تقرير مولر أي مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا، لكنه لم يبرئ الرئيس الأمريكي من أي مخالفات.

وبعد أن تعرض موريسون لضغوط لشرح ما دارت حوله المكالمة الهاتفية الأخيرة مع ترامب، وصفها بأنها "محادثة هادئة إلى حد ما".

وقال موريسون لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء: "اتصل بي الرئيس (الأمريكي) وطلب إقامة جهة اتصال بين الحكومة الأسترالية والمحامي العام الأمريكي، وهو الأمر الذي أسعدني القيام به على أساس أنه شيء تعهدنا القيام به بالفعل".

وأضاف "أعتقد أن الأمر كان ليثير الدهشة بشكل أكبر إذا اخترنا عدم التعاون".

وقال موريسون: "لقد أجريت العديد من المحادثات مع الرئيس (ترامب)... ولم أكن أصفها بأن الضغوط تكتنفها "، مضيفا أنه "طلب مهذب إلى حد ما".

يواجه ترامب تحقيقا بعد أن اتهمه الديمقراطيون بالضغط على الرئيس الأوكراني لتشويه صورة خصمه في الانتخابات المقررة عام 2020 جو بايدن.

وطلب حزب العمال الأسترالي المعارض النص الكامل للمكالمة الهاتفية مع موريسون، لكن وزيرة الخارجية ماريس باين قالت إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كان سيتم نشر نص المكالمة.