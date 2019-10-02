جونسون: بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في حال فشل المباحثات

لندن- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن بريطانيا قدمت" مقترحات بناءة ومنطقية" من أجل التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر الجاري، مؤكد أن بريطانيا سوف تخرج في هذا الموعد" مهما كان الأمر."

وأضاف في مؤتمر لحزب المحافظين" إذا أخفقنا في التوصل لاتفاق، دعونا لا نشك في أن الخيار البديل هو الخروج بدون اتفاق".

وأضاف" أنها النتيجة التي نستعد لها".

وقال" هل نحن مستعدون ذلك؟ نعم نحن مستعدون".