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    مسؤول أمريكي: نحن على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية

    07:48 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مسؤول أمريكي: نحن على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية

    اطلاق صاروخ _أرشيفية

    واشنطن - (د ب أ):

    قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش إن الولايات المتحدة على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية.

    وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع الحلفاء في المنطقة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    كوريا الشمالية الولايات المتحدة إطلاق صواريخ

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