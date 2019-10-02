مسؤول أمريكي: نحن على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش إن الولايات المتحدة على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع الحلفاء في المنطقة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.