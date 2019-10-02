الأمير هاري وزوجته ميجان يقاضيان صحيفة لنشرها رسالة خاصة

لندن - (د ب أ):

أعلن مكتب دوق ودوقة ساسكس في بيان أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل أقاما دعوى قضائية ضد صحيفة لنشرها رسالة خاصة كتبتها ميجان إلى والدها.

وقال الأمير هاري إن زوجته كانت تتأذى "يوميا تقريبا على مدار الأشهر التسعة الماضية" بسبب مجموعة صحفية معينة اختلقت "كذبا بعد كذب على حسابها (ميجان) لمجرد أنها لم تكن مرئية أثناء إجازة الأمومة".

وأضاف: "لهذا السبب نتخذ إجراءات قانونية وهي عملية استغرقت عدة أشهر".

وأشار الدوق إلى والدته الراحلة ديانا ، أميرة ويلز ، التي قتلت في حادث سيارة في باريس في عام 1997 بعد أن لاحقها مصورون.

ولم يشر البيان إلى الصحيفة المقصودة.