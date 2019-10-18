مظاهرات في ريف دير الزور الشرقي ضد تسليم مناطقهم للحكومة السورية

دمشق - (د ب أ):

شهدت أغلب بلدات وقرى ريف دير الزور الشمالي الشرقي اليوم الجمعة مظاهرات ضد دخول القوات الحكومية السورية إلى مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية " خرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة في أغلب بلدات ريف دير الزور الشمالي الشرقي، ومنها ابو حمام،غرانيج، الكشكية، الشعيطات، بعد دخول القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها الى ريف دير الزور وخاصة القوات الايرانية، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: أبناء دير الزور قالوا كلمتهم لا للأسد وميليشاته، لا لإيران وأذنابها، القرار بيد الأحرار".

وحمل المتظاهرون صورا لأبناء المنطقة الذين قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية كتب على بعض تلك الصور" هذا مصير الآلاف من أبناء دير الزور إذا عبرت إيران وميليشياتها والنظام المجرم شرق الفرات".

وأكد المصدر "هذه المظاهرات ليست الاولى وقد خرجت عدة مظاهرات في مناطق ريف دير الزور الشمالي ضد وجود القوات الحكومية في مناطق شرق الفرات واليوم تخرج مظاهرات أكبر بعد أنباء عن اتفاق بين قوات قسد والنظام السوري، يتضمن تسليم تلك المناطق للأخير ، وقد بدأت تلك القوات بالتوجه إلى ريف دير الزور الشمالي الشرقي ".

وأضاف القيادي" تجربة محافظات درعا والقنيطرة وغوطة دمشق وحمص وغيرها من المناطق التي دخلها النظام، هي تجربة سيئة حيث قام النظام باعتقال المئات من أبناء تلك المناطق ".