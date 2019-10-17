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    المرصد السوري: استمرار القصف التركي رغم اتفاق تعليق إطلاق النار

    09:53 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    المرصد السوري: استمرار القصف التركي رغم اتفاق تعليق إطلاق النار

    القوات التركية

    القاهرة - (مصراوي):

    أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الاشتباكات والقصف التركي على مدينتي رأس العين وعين عيسى رغم اتفاق وقف إطلاق النار، المعلن مساء اليوم الخميس.

    وذكر المرصد، ان الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب، بحسب "العربية".

    وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا، الذي استمر لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك، بحسب ما نشرته "العربية".

    وأسفر الاجتماع عن تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، والبدء في تنفيذ منطقة عازلة على الحدود السورية التركية خلال 120 ساعة من الاتفاق، وتسليم الأكراد لأسلحتهم الثقيلة للجيش التركي.

    العدوان التركي وقف إطلاق النار تركيا سوريا الأكراد مايك بنس أردوغان

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