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    تركيا تتراجع : أردوغان سيلتقي بنس

    03:24 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    تركيا تتراجع : أردوغان سيلتقي بنس

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    اسطنبول- (د ب أ):

    صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الأربعاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته المرتقبة لتركيا.

    وكتب ألطون، على تويتر، أن أردوغان لن يلتقي وفدا أمريكيا يزور أنقرة اليوم، وإنما سيلتقي غدا بالوفد الذي يترأسه بنس.

    وكان أردوغان قال قبل قليل إنه لا ينوي لقاء بنس خلال الزيارة المرتقبة.

    وقال للصحفيين بعد خطاب في البرلمان :"لن ألتقيهم. سيلتقون نظراءهم. سأجري محادثات عندما يأتي (الرئيس دونالد) ترامب إلى هنا".

    ويترأس بنس وفدا يضم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

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