الجيش السوري يدخل بلدة صرين في ريف حلب الشرقي

دمشق- ( د ب أ ):

وسع الجيش السوري سيطرته في مناطق شرق الفرات، الثلاثاء، ودخل الى بلدة صرين في إطار انتشاره في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وسط تضارب الانباء حول دخول القوات الحكومية مدينة منبج .

وقال قيادي في مجلس منبج العسكري صدام الحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "انتشرت اليوم الثلاثاء القوات الحكومية السورية في بلدة صرين حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة منبج و30 كيلومترًا جنوب مدينة عين العرب ( كوباني) وتسلمت كل المقرات الي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية ".

وأكد الحمد أن "القوات الامريكية التي غادرت قواعدها في محيط مدينة منبج وتوجهت إلى قاعدة خراب عشق في ريف حلب الشرقي، منعت الجيش السوري من التوجه الى مدينة عين العرب المتفق عليها لدخول القوات السورية الى المدينة ".

وحول العمليات العسكرية بين قوات (قسد) وفصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي، قال القيادي في مجلس منبج العسكري: "هناك اشتباكات متقطعة اليوم ولكن دون وجود تقدم لفصائل المعارضة الموالية للجيش التركي ".

ونفى الحمد دخول القوات السورية الى مدينة منبج، موضحًا أن الأمر اقتصر على دخول عربة بث للتلفزيون السوري وقامت بالتصوير ثم غادرت المدينة.

وأشار إلى أن أهالي المدينة يعيشون حالة من الترقب والانتظار بين دخول الجيش السوري أو فصائل المعارضة ، ولكن في العموم يريد الاهالي العيشة بسلام وأمان بعد أن أتعبتهم الحروب والدمار ".

من جانبه ، قال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري الموالي للجيش التركي "سيرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات على طول خط التماس شمال غرب مدين منبج ".

وكشف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ ( د. ب. أ )، أن "القوات التي دخلت مدينة منبج اليوم هي عناصر الوحدات الكردية التي كانت تتركز في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ".

كان الجيش السوري انتشر في مناطق واسعة من ريف الرقة الشمالي والغربي.