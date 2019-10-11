إجلاء لاجئين من ليبيا إلى رواندا

طرابلس - (د ب أ):

وصلت مجموعة مؤلفة من حوالي 123 لاجئًا معرضا للخطر إلى مطار كيجالي الدولي ا مساء أمس الخميس، وهي رحلة الإجلاء الثانية من ليبيا إلى رواندا،بحسب المتحدث باسم الموضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدةأندريه ماهيسيتش.

واضاف المتحدث بانه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مرفق عبور في جاشورا، حيث تقدم لهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات لإنقاذ الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والإقامة.

وأضاف انه تم منح المجموعة وضع طالبي اللجوء بينما يتم تقييم حالاتهم والبحث عن حلول أخرى، بما في ذلك إعادة التوطين، والعودة الطوعية إلى البلدان التي كانوا لاجئين بها من قبل، والعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في حالة كون ذلك آمنًا والاندماج مع المجتمعات الرواندية المحلية، بحسب بيان أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة.

وكانت المجموعة مؤلفة في الأساس من الإريتريين، بالإضافة إلى أعداد أقل من الصومال وإثيوبيا والسودان.

ما زال هناك حوالي 3الاف 740 لاجئ في مراكز الاحتجاز ، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون حديثًا بعد أن تم إنقاذهم مؤخرًا أو اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي. إلى جانب اللاجئين الضعفاء الآخرين الذين يعيشون في المناطق الحضرية ، لا يزالون اللاجئون المحتجزون عرضة لخطر أن يتم حصارهم في المواجهات المستمرة ، أو التعرض لأشكال مروعة من الأذى على أيدي المهربين في ليبيا.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين مايسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا.