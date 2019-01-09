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إيران تعلن عن أول محتجز أمريكي لديها منذ بداية حكم ترامب

09:39 م الأربعاء 09 يناير 2019
إيران تعلن عن أول محتجز أمريكي لديها منذ بداية حكم ترامب

بهرام قاسمي

طهران - (أ ش أ)

أكدت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء احتجازها العنصر السابق بالقوات البحرية الأمريكية مايكل وايت في أحد سجونها ما يجعله أول أمريكي معتقل بشكل معلن عنه في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري تأكيدها للحادث.

كما نقلت الشبكة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله إن مواطنا أمريكياً تم اعتقاله في مدينة مشهد منذ فترة ونقلت قضيته إلى الإدارة الأمريكية في الأيام الأولى من سجنه.

وقالت والدة المعتقل الأمريكي -وفق (ايه بي سي نيوز)- إنها علمت منذ 3 أسابيع أن ابنها لا يزال حياً وهو في أحد السجون الإيرانية، وأضافت أن سجيناً إيرانياً سابقاً قال إنه التقى بوايت في سجن "وكيل آباد" في مدينة مشهد في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت والدة السجين الأمريكي إلى أن نجلها سافر إلى إيران للقاء صديقة له وحجز تذكرة عودة في 27 يوليو الماضي إلا أنه لا يزال هناك.

طهران إيران ترامب القوات البحرية الأمريكية مايكل وايت

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