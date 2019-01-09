خالد بن سلمان: الحوثي تنتهك الهدنة في الحديدة.. والتحالف يؤكد الإلتزام

كتب – مصراوي:

قال سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، خالد بن سلمان، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تواصل انتهاك اتفاقية ستوكهولم التي تنص على فرض هدنة في محافظة الحديدة، موضحًا أن التحالف العربي يؤكد الإلتزام والترحيب الكامل بها.

وتابع في تغريدات له على "تويتر"، أن إعاقة وصول المساعدات إلى اليمن، مسؤول عنه ميلشيات الحوثي، التي تستخدم أساليب التجويع بدلًا من منع المجاعة هناك.

واستطرد بن سلمان، أن التحالف العربي، سيواصل العمل مع منظمات المعونة الدولية، لتوفير الموارد والتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أكد أن المجتمع الدولي يريد تفعيل اتفاق ستوكهولم على الأرض، وتحقيق إلتزام كامل به، قبل المضي في جولة جديدة من المحادثات.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن، اليوم الاربعاء، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد له "بنبرة قوية"، أن الاتفاق خطوة مهمة لتحقيق حل شامل للأزمة اليمنية.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وجود نقص كبير في العمليات القتالية في محافظة الحديدة منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم، لافتًا في الوقت ذاته على وقوع بعض الخروق للاتفاق، إلا أن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر.

وقال: "إن طرفا اتفاق ستوكهولم يتقدمان في تحقيق التزاماتهما حتى لو صعب الأمر ونحثهما على الاستمرار في ذلك"، مضيفًا: "ندعو طرفي النزاع لإنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم".

وشدد جريفيث على ضرورة تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة، ومؤكدًا على أهمية أن تستفيد المدينة مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم.