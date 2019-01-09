موسكو تدعو للبدء فورًا في إعادة إعمار سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدعو للبدء فورًا في العمل على إعادة إعمار سوريا.

وأوضح ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه "فيما يخص إعادة إعمار سوريا، يجب البدء الفوري به. روسيا تبذل جهودًا في المناطق المحررة من الإرهابيين".

وأضاف أن بلاده تتابع باهتمام تطور الوضع فيما يخص تصريحات واشنطن حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفًا "نعتقد أن النتيجة لا يزال من الصعب التنبؤ بها، وكما هو الحال دائمًا، فإننا في كل الأمور المتعلقة بالمصالح الروسية أو العلاقات الروسية - الأمريكية، نحكم ونستخلص استنادا إلى الإجراءات وليس إلى البيانات".