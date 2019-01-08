رئيس وزراء العراق: تكثيف الجهود الاستخبارية وتراقب مناطق تمركز داعش

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن القوات العراقية تُكَثِف جهودها الاستخبارية، وتراقب المنطقة على الحدود السورية التي يتمركز فيها تنظيم داعش الإرهابي.

وقال عبد المهدي - خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء، وبثته قناة "السومرية" الإخبارية - إنَّ الحكومة تحرص على حفظ الأمن، مؤكداً وجود مراقبة دقيقة للمنطقة التي يستوطن فيها تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وأن القوات العراقية تمكنت من تنفيذ ضربات جوية للعناصر الإرهابية الموجودة بالعراق.

وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، أكد عبد المهدي أنه لم يتلقَ أية معلومات حول تمركز جديد للقوات الأمريكية، لافتاً إلى أن "هناك انخفاضاً مستمراً في عدد القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية في العراق".