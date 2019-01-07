أردوغان: تركيا الوحيدة القادرة على حماية مصالح أمريكا والشعب السوري

كتب - هشام عبد الخالق:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار الصحيح بالانسحاب من سوريا.

وأضاف أردوغان في مقال له منشور بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك يجب أن يتم التخطيط لانسحاب الولايات المتحدة بحذر وأن يتم بالتعاون مع الشركاء المناسبين وذلك لحماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري.

وأكد أردوغان، أن تركيا، التي تمتلك ثان أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة والالتزام على تنفيذ مثل هذه المهمة.

وأوضح أردوغان، أن تركيا في 2016 أصبحت أول دولة تنشر قواتها على الأرض لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وأدى توغلنا العسكري لقطع وصول التنظيم إلى حدود دول الناتو، وأعاق قدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية في تركيا وأوروبا.

وتابع أردوغان، على العكس من عمليات التحالف في الرقة والموصل، والتي اعتمدت بشكل كبير على الضربات الجوية التي نفذت دون أي اعتبار يذكر للإصابات في صفوف المدنيين، مشّطت القوات التركية ومقاتلي الجيش السوري الحر الأماكن على الأرض لاجتثاث المتمردين في مدينة الباب، المعقل السابق لداعش.

واستطرد أردوغان، تسببت هذه الطريقة في الحفاظ على البنية التحتية للمدينة سليمة بشكل كبير، وجعلت من الممكن عودة الحياة لطبيعتها خلال أيام. واليوم عاد التلاميذ إلى المدارس، كما أن هناك مستشفيات تمول من تركيا تعالج المرضى، والعديد من المشاريع الاقتصادية التي تخلق فرص عمل وتنمي الاقتصاد، وهذه البيئة المستقرة هي العلاج الوحيد للإرهاب.