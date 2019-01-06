بولتون: الانسحاب الأمريكي من سوريا مرهون بهزيمة "داعش" وسلامة الأكراد

واشنطن (أ ش أ)

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، إن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا مرهون بهزيمة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعهد تركيا بضمان سلامة المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وأضاف بولتون - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

ويقوم بولتون حاليا بزيارة إسرائيل، ومن المقرر أن يتوجه بعدها إلى تركيا لمناقشة قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، والحد من توسعات تنظيم "داعش" فيها.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة النطاق من جانب حلفاء الولايات المتحدة بسبب قراره سحب قواته من سوريا، فضلًا عما ترتب على القرار من استقالة وزير الدفاع جون ماتيس من منصبه ومسؤولين آخرين.