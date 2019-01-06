الحكومة الإسرائيلية توافق على تخصيص 13 مليون دولار لمكافحة العنف المنزلي

تل آبيب - (د ب ا)

بعد شهر من خروج النساء في شوارع إسرائيل للاحتجاج على ارتفاع معدلات العنف المنزلي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد تخصيص موازنة تقدر بـ 50 مليون شيكل (5ر13 مليون دولار) لمواجهة هذه الظاهرة هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" اليوم سوف نوافق على قرار الحكومة الذي سوف يركز على المهاجمين".

وأضاف خلال اجتماع الحكومة" حتى اليوم لم يتم التعامل مع المهاجمين، نحن بدأنا في التركيز عليهم وليس فقط الضحايا، مثلما نفعل مع الإرهاب، نتعامل مع الإرهابيين أولا".

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد اتهموا الحكومة الشهر الماضي بالتراخي في مواجهة العنف المنزلي، وطالبوا بتطبيق برنامج طوارئ لمنع العنف ضد النساء.

وكانت المتظاهرات قد أعقبت مقتل فتاتين في نفس الأسبوع، ليبلغ بذلك عدد النساء اللاتي لقين حتفهن بسبب العنف المنزلي عام 2018 نحو 24 سيدة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، تردد أن سيدتين آخريين قتلا قبل نهاية العام.

وأشار نتنياهو اليوم لخطة خاصة لاستئصال الظاهرة في القطاع العربي، حيث يرتفع معدل العنف المنزلي بصورة خاصة.

كما سوف يتم تخصيص الموازنة لزيادة أدوات مواجهة سلوك الرجال العنيفين، كما سوف يتم إقامة مركزي طوارئ لضحايا العنف المنزلي، بالإضافة إلى تطوير الأدوات وتدريب المحترفين في هذا المجال وإقامة مركز بحثي.