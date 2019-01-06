أبرز عناوين الصحف: مُدان بالسرقة وتعلم الروسية.. تفاصيل جديدة عن الأمريكي المحتجز بموسكو
كتب – مصراوي:
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، وفقًا لتسجيلات حصلت عليها، أن بول ويلان، المواطن الأمريكي المعتقل في روسيا بتهمة التجسس، مذنبًا بمحاولة سرقة أكثر من 10 آلاف دولار من الحكومة أثناء تواجده في العراق عام 2006.
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