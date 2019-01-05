الحكومة اليمنية تسيطر على طريق رئيسي بصعدة.. ومقتل 15 حوثيا

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، سيطرتها على طريق رئيسي بمحافظة صعدة، مع مقتل 15 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في المحافظة ذاتها التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعة.

ونقل موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن"قوات الجيش شنت هجوما من عدة محاور على مواقع تمركز الحوثيين شرق وشمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، وسيطرت على الخط الرابط بين المديرية ومنفذ علب الدولي (قرب الحدود السعودية)، وطهرت المنطقة من الألغام".

وأفاد العميد أن"المواجهات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار، مشيرا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

من جانبه، قال قائد لواء العاصفة في الجيش اليمني، العميد خالد معروف، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر الحوثيين التسلل باتجاه مواقع للجيش شمالي مركز مديرية باقم، حسب الموقع نفسه".

وأضاف اللواء معروف أن" قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة، وأن المعارك أسفرت عن مصرع 15 من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين".

من جانبها، قالت جماعة الحوثي، عبر قناة المسيرة التابعة لها، إن قواتها نفذت عملية هجومية على مواقع للقوات الموالية لهادي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

وتحدثت القناة الحوثية، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد القوات الموالية لهادي.

وتشهد اليمن منذ نحو أربعة أعوام، حربا عنيفة بين القوات الموالية لهادي المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتسبب بأزمة إنسانية كبرى.