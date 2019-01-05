أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

مسؤول إيراني يبحث في أفغانستان اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين

11:02 ص السبت 05 يناير 2019
مسؤول إيراني يبحث في أفغانستان اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين

عباس عراقجي

طهران /كابول- (د ب ا):

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة عباس عراقجي، إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأفغان،وفقا لم ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ومن المقرر أن يبحث عراقجي مع المسؤولين الافغان خلال الزيارة اتفاقیة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمفاوضات مع حركة طالبان من أجل إرساء السلام والاستقرار في افغانستان.

كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد اعلن في تصريح للصحفيين في زيارة له إلى كابول الشهر الماضي بان إيران اجرت مفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في افغانستان بعلم الحكومة الافغانية، كما استضافت العاصمة الإيرانية طهران بعد ذلك وفدا من الحركة حول هذا الموضوع.

وجاء الكشف عن محادثات بين إيران وطالبان بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب سبعة الاف جندي من افغانستان.

 

عباس عراقجي كابول أفغانستان طهران الأمن القومي الإيراني

الخبر التالى:

حماس تنتقد تهديدات عباس بوقف المخصصات المالية لقطاع غزة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان