مسؤول إيراني يبحث في أفغانستان اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين

طهران /كابول- (د ب ا):

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة عباس عراقجي، إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأفغان،وفقا لم ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ومن المقرر أن يبحث عراقجي مع المسؤولين الافغان خلال الزيارة اتفاقیة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمفاوضات مع حركة طالبان من أجل إرساء السلام والاستقرار في افغانستان.

كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد اعلن في تصريح للصحفيين في زيارة له إلى كابول الشهر الماضي بان إيران اجرت مفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في افغانستان بعلم الحكومة الافغانية، كما استضافت العاصمة الإيرانية طهران بعد ذلك وفدا من الحركة حول هذا الموضوع.

وجاء الكشف عن محادثات بين إيران وطالبان بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب سبعة الاف جندي من افغانستان.