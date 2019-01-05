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سول تدعو بيونجيانج وواشنطن إلى تقديم تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات

10:21 ص السبت 05 يناير 2019
سول تدعو بيونجيانج وواشنطن إلى تقديم تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

سول- (د ب أ):

ذكر مون تشانج-إن، مستشار السياسة الأمنية للرئيس الكوري الجنوبي، "مون جاي إن" أن تحركا "جريئا" من كوريا الشمالية، وتخفيفا جزئيا للعقوبات الأمريكية من شأنهما المساعدة في كسر الجمود في المفاوضات بشأن تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

وجاءت تصريحات مون، وهو أستاذ بجامعة "يونسي"، في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى المضي قدما في مبادرتها بشأن تحقيق السلام، وإعطاء زخم جديد لدفع الحوار المتعثر بين واشنطن وبيونجيانج.

وقال مون في تصريح بث عبر الانترنت إن "تقدما غير مسبوق ربما يتحقق إذا اتخذت كوريا الشمالية تحركا جريئا، وإذا رفعت الولايات المتحدة، بشكل جزئي، العقوبات، في نفس الوقت".

وأضاف:" ليس من السهل المطالبة بأن يتنازل أي طرف منهما أولا".

وأكد مون أيضا الحاجة إلى إقدام الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "على تحرك بدلا من تبادل التعهدات الشفوية، من أجل إحراز تقدم في جهود السلام".

مون جاي إن واشنطن بيونجيانج كوريا الشمالية العقوبات الأمريكية

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