"النواب الأمريكي" يقر تشريعات "إنهاء الإغلاق الجزئي" للحكومة

واشنطن - (أ ش أ):

أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعات لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في وكالات اتحادية عدة، وتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 8 فبراير المقبل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه بموجب مشاريع القوانين سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى 30 سبتمبر، أي حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق "إن مستشارين للرئيس دونالد ترامب سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونجرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أكدت اعتزامها رفض تمويل الجدار على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، والذي يعتبر السبب الرئيسي للإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي بدأ سريانه في 21 ديسمبر الماضي.