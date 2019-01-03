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    الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 150 قمرا اصطناعيا على المدار

    07:28 ص الخميس 03 يناير 2019
    الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 150 قمرا اصطناعيا على المدار

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - (أ ش أ):

    أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن المجموعة المدارية الروسية تضم أكثر من 150 جهازا فضائيا لأغراض مختلفة.

    وأضافت الوزارة، في بيان لها، أوردته قناة "روسيا اليوم" أن نحو 70% من الأجهزة الفضائية الروسية تتحكم بها القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية.

    وحسب البيان، قام اختصاصيون في القوات الفضائية خلال عام 2018 بإطلاق 15 قمرا اصطناعيا روسيا من مطار "بليسيتسك" الفضائي شمال البلاد، ومطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان ومطار"فوستوتشني" في الشرق الأقصى الروسي.

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