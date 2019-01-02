العراق: سندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

بغداد - (أ ش أ)

كشف وزير الخارجيـة العراقى محمد علي الحكيم ، أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس دولة مهمة / لم يسمّها / ، ووزيري خارجية فرنسا وإيران، سيزورون العراق خلال الشهر الحالي.

وقال الحكيم خلال ندوة حوارية مع وسائل الاعلام أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ إن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيترأسان وفد العراق الى القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد في بيروت، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

وتطرّق وزير الخارجية إلى الملف الفلسطيني، مشدداً على أنّ العراق يؤمن بحل الدولتين .وحول العلاقات العراقية الخليجية قال نسعى لإجراء تعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وسنحرص بقوة على تحسين علاقاتنا مع دول الخليج.

واشار الوزير الى ان العراق تقدّم بآلية وفكرة لإصلاح الجامعة العربية، نواتها برنامج جوتيريس لإصلاح الأمم المتحدة" ، مشيرا إلى أن العراق تقدّم بطلب للانضمام إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وعن القضية اليمنية، اكد تأييده لـ"اجتماع ستوكهولم لإنهاء الأزمة اليمنية قائلا "ندعم إبقاء اليمن موحداً"، وحول الازمة السورية اعتبر أنّ "الأمن في سوريا ووحدتها يوجب إنهاء النزاع، وأنّ اتفاق السوريين يحل الأزمة"، قائلاً "سندعم عودة سوريا للجامعة العربية".