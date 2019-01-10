الرئيس اليمني يوجه بتفعيل جبهات القتال ضد الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس بتفعيل جبهات القتال ضد الحوثيين في مختلف مناطق التماس.

جاء حديث هادي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، بمحافظي صنعاء وإب وصعدة ، وفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وشدد هادي على "أهمية تفعيل الجبهات والمقاومة بمحافظات صنعاء وصعدة و إب وتضييق الخناق على المليشيا الحوثية واستكمال التحرير لتطهير الوطن من شرور المليشيا".

كما أكد على أهمية "دور المقاومة الوطنية في التحامها مع حماة الوطن والمكونات المجتمعية في تحرير مختلف المناطق ودحر الانقلابيين وبسط سلطة الدولة في كافة ربوع الوطن".

وحث الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود والعمل على تخفيف المعاناة التي تخلفها "الميليشيا الإنقلابية بين صفوف المدنيين بالمحافظات"، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية، حسب الوكالة.

وتأتي تصريحات هادي بعد ساعات من تنفيذ الحوثيين لهجوم بطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من القيادات العسكرية بينهم محافظ لحج ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه، إضافة إلى مقتل خمسة جنود.