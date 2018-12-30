واشنطن تدعو مواطنيها لـ"توخي الحذر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة

غزة – (أ ش أ):

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، مواطنيها المسافرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى توخي "مزيد من الحذر"، لافتة إلى إمكانية وقوع "أعمال عنف في القدس والضفة الغربية دون تحذير".

ونصحت الخارجية الأمريكية، في رسائل بريد إلكتروني عبر برنامج تسجيل المسافرين الذكي "STEP"، بـ "توخي مزيد من الحذر في إسرائيل بسبب الإرهاب"، مشيرة إلى أن مستوى الأمن في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية هو المستوى 2 (الذي يعني ضرورة توخي الحذر البالغ)، حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وطالب التحذير الأمني المسافرين الأمريكيين بعدم التوجه لقطاع غزة بسبب "الإرهاب والاضطرابات الأمنية والنزاع المسلح"، كما أوصاهم بإعادة النظر في السفر إلى الضفة الغربية بسبب "الإرهاب وإضراب مدني يُحتمل أن يكون عنيفا واحتمال نشوب نزاع مسلح"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن تقع أعمال عنف في القدس والضفة الغربية دون تحذير" سابق.