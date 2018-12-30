تل أبيب تستدعي القائم بأعمال سفير الأردن احتجاجًا على دهس وزيرة علم الاحتلال

تل أبيب - (د ب أ):

استدعت إسرائيل القائم باعمال سفير الأردن في إسرائيل اليوم الأحد ،بعد أن شُوهدت وزيرة أردنية تدوس على علم إسرائيل بقدميها على الأرض في مقر مجمع النقابات المهنية في عمان.

وتم تصوير وزيرة الإعلام جمانة غنيمات وهي تخطو على العلم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كانت في طريقها إلى اجتماع حسبما تردد.

وتُظهر الصورة العلم مرسوما على الأرض وعليه أثار أقداء سوداء وسط العلم الذي تغطي صورته أرضية مدخل المبنى.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة وقدمت شكوى بهذا الشأن إلى القائم باعمال سفير الأردن في البلاد، بحسب بيان. وقد تم استدعاء السفير محمد حميد إلى الوزارة لاستيضاح الأمر.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، دخل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز المبنى من مدخل جانبي لتجنب إهانة اسرائيل.

وأقامت إسرائيل والأردن علاقات دبلوماسية منذ أن وقعتا معاهدة سلام في عام 1994.

وفي اكتوبر ، ألغى الملك عبد الله جزءًا من معاهدة السلام ،كان يمنح الإسرائيليين الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عامًا.

وواجه الملك الأردني ضغوطا داخلية لخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل وسط توترات بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإطلاق أحد حرس السفارة الإسرائيلية في عمان النار على رجل أردني.