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مفوضية الانتخابات في بنجلاديش تحقق في ادعاءات التزوير بالانتخابات العامة

04:12 م الأحد 30 ديسمبر 2018
مفوضية الانتخابات في بنجلاديش تحقق في ادعاءات التزوير بالانتخابات العامة

ارشيفيه

داكا - أ ش أ

أعلنت مفوضية الانتخابات في بنجلاديش، اليوم الأحد، أنه جاري التحقيق في ادعاءات تتعلق بحدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد اليوم.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم المفوضية أس أم أسد الزمان، قوله إنه في حال التأكد من حدوث تزوير سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

يشار إلى أنه من المتوقع فوز حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه الشيخة حسينة رئيسة الحكومة، في هذه الانتخابات والتي يحق لأكثر من مائة مليون شخص التصويت فيها.

وتعول رئيسة الحكومة في هذه الانتخابات على النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكمها منذ عام 2009.

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الشيخة حسينة انتخابات بنجلاديش

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