نواب أردنيون يطالبون بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

عمان - (د ب أ):

طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) بتعزيز العلاقات الأردنية السورية لما لها من فوائد للدولتين.

ودعا النواب، في كلماتهم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية.

ودعا االنائب خليل عطية إلى إعادة السفير الأردني إلى العاصمة السورية دمشق وتعزيز العلاقات مع الجمهورية السورية.

وفي ذات السياق ، طالب النائبان خالد الفناطسة وفيصل الاعور بتعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه منفعة للطرفين.

وعلت الأصوات في المملكة مؤخرا للمطالبة بإعادة العلاقات مع سوريا، خاصة بعد فتح معبر نصيب/جابر الحدودي، الذي أغلق لسنوات بسبب الأوضاع على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وبدا ذلك جليا، بعد تصريحات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعرب فيها عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سورية والعراق، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الأردنيين، يوم الأحد الماضي.

وقال الملك "علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسورية كل الخير إن شاء الله، الشغل سيرجع كما كان من قبل، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائما على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا، وإن شاء الله رئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة".

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية توترا بعد عام 2011، إلا أنه لم يتم قطعها بشكل كامل رغم قيام الأردن بإقصاء السفير السوري عام 2014، وردت الحكومة السورية بالمثل.

وأكد القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، حرص بلاده على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع المملكة لأنها "إرادة شعبية تفرضها الجغرافيا والتاريخ"، بما يعزز أمن البلدين القومي ضد عدوهما المشترك".

وقال علوش، في تصريحات خلال حفل عشاء، احتفالا بافتتاح المعبر الحدودي "جابر نصيب" قبل أيام، إن الأردن "مستهدف اقتصاديا كما أن سوريا مُستهدفة عسكريا"، مبينا أن لفتح المعبر أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية لكلا البلدين، لأنه يعود بالفائدة على سوريا بشكل أساسي، وسيساعدها على تحسين واقعها الاقتصادي"، فهو يمثل بوابتها الجنوبية، والرئة الشمالية للاقتصاد الأردني.

وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأردن بدأ يدرس رفع التمثيل الدبلوماسي لدى سوريا، مشيرة إلى أن قرارًا سيصدر بهذا الخصوص قريبا.