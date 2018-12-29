الإغلاق الحكومي الجزئي في أمريكا يدخل يومه الثامن

واشنطن (د ب أ)

دخل الإغلاق الحكومي الجزئي في أمريكا يومه الثامن، اليوم السبت، دون أن تلوح له نهاية في الأفق، وواصل الرئيس دونالد ترامب إلقاء اللائمة على المعارضة في مأزق الميزانية.

وكتب ترامب في تغريدة: "أنا في البيت الأبيض في انتظار وصول الديمقراطيين والتوصل لاتفاق بشأن أمن الحدود".

وقال إن الديمقراطيين الذين يخططون للتحقيق بشأن الرئيس عندما يسيطرون على مجلس النواب الشهر المقبل اهتمامهم منصبّ على "التحرش بالرئيس".

وبدأ الإغلاق الحكومي في 22 ديسمبر عندما لم يمرر مجلس النواب مشروع قانون من أجل تمويل حوالي 25 % من مؤسسات الحكومة. ويطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص مليارات الدولارات لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسية أثناء حملته الانتخابية الرئيسية.

ويقول ترامب إن الجدار ضروري من أجل السيطرة على الهجرة غير القانونية، ووقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، ووقف المتاجرين بالبشر.

وانتقد الديمقراطيون بناء الجدار المقترح باعتباره غير فعال ولأنه يمثل إهدارا للضرائب.

وتأجل انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ حتى صباح بعد غد الاثنين.