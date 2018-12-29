مقتل أربعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في كشمير الهندية

سريناجار- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن أربعة مسلحين انفصاليين على الأقل قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير اليوم السبت.

ووقع الاشتباك في قرية "هاجين بايين" بمنطقة "بلواما" عندما كان أفراد بالجيش يبحثون عن مسلحين بعد تلقي معلومات استخباراتية عن وجودهم هناك.

وقال متحدث عسكري إن المسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن، مما أثار تبادلا لإطلاق النار استمر أربع ساعات. وتم العثور على جثث أربعة مسلحين في أعقاب الاشتباك.

ومع ورود أنباء بشأن القتال، احتشد متظاهرون محليون بالقرب من موقع تبادل إطلاق النار ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وبلغ العنف ذروته هذا العام في المنطقة، التي تتنازع عليها الهند وباكستان.

وكثفت القوات الهندية أيضا عملياتها للقضاء على المسلحين.

وقُتل أكثر من 265 مسلحا في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير هذا العام، وهو أعلى عدد منذ عدة سنوات.

وبشكل إجمالي، قُتل حوالي 45 ألف من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين فيما يتعلق بالعنف الذي يشنه الانفصاليون في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وتتهم الهند باكستان بدعم وتشجيع المسلحين، وتنفي إسلام آباد الاتهام وتصفهم بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.