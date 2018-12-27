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    خادم الحرمين الشريفين يؤكد مساندة الممكلة لكافة الجهود لدعم الشعب الأفغاني

    09:55 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    خادم الحرمين الشريفين يؤكد مساندة الممكلة لكافة الجهود لدعم الشعب الأفغاني

    الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرياض (أ ش أ)

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني أحمد زي.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئيس الأفغاني أثنى، خلال الاتصال الهاتفي، على ما قامت به وتقوم به المملكة لدعم مساعي الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

    من جانبه، أكد العاهل السعودي مساندة المملكة لكافة الجهود لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي يواجهها، وتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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    الرياض سلمان بن عبدالعزيز أفغانستان أشرف غني أحمد زي السعودية

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