خادم الحرمين الشريفين يؤكد مساندة الممكلة لكافة الجهود لدعم الشعب الأفغاني

الرياض (أ ش أ)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني أحمد زي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئيس الأفغاني أثنى، خلال الاتصال الهاتفي، على ما قامت به وتقوم به المملكة لدعم مساعي الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

من جانبه، أكد العاهل السعودي مساندة المملكة لكافة الجهود لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي يواجهها، وتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.