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    ترامب يشيد فور عودته لواشنطن بأداء القوات الأمريكية في العراق

    09:49 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    ترامب يشيد فور عودته لواشنطن بأداء القوات الأمريكية في العراق

    واشنطن (أ ش أ)

    أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء القوات الأمريكية العاملة في العراق.

    وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب قال - في تدوينة عبر موقع تويتر فور عودته اليوم إلى واشنطن إثر تفقد القوات الأمريكية المرابطة في ألمانيا والعراق: "هناك أشخاص رائعون في العراق لا يعرفون سوى شيء واحد هو كيف ينتصرون".

    وكان ترامب قد قام أمس الأربعاء، بزيارة غير معلنة للعراق استغرقت نحو 3 ساعات لم يلتق خلالها أيا من المسئولين العراقيين، حيث تفقد القوات الأمريكية هناك والتي يبلغ قوامها نحو 2500 فرد طبقا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية.

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