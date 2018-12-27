ترامب يشيد فور عودته لواشنطن بأداء القوات الأمريكية في العراق
واشنطن (أ ش أ)
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء القوات الأمريكية العاملة في العراق.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب قال - في تدوينة عبر موقع تويتر فور عودته اليوم إلى واشنطن إثر تفقد القوات الأمريكية المرابطة في ألمانيا والعراق: "هناك أشخاص رائعون في العراق لا يعرفون سوى شيء واحد هو كيف ينتصرون".
وكان ترامب قد قام أمس الأربعاء، بزيارة غير معلنة للعراق استغرقت نحو 3 ساعات لم يلتق خلالها أيا من المسئولين العراقيين، حيث تفقد القوات الأمريكية هناك والتي يبلغ قوامها نحو 2500 فرد طبقا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية.
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