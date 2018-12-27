الاتحاد الأوروبي يدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في فلسطين

بروكسل (د ب أ)

انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.

وقالت متحدثة باسم المنسقة الأوروبية للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني اليوم الخميس، إن أي نشاط استيطاني في المنطقة يعد وفقا للقانون الدولي أمرا غير شرعي ويقوض خطط حل الدولتين كما يقوض أية رؤية للسلام طويلة الأجل.

كانت تقارير أفادت بموافقة إسرائيل على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في المناطق الفلسطينية.

واستولت إسرائيل عام 1967 خلال حرب الأيام الستة على الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية، ويعيش حاليا في هذه المناطق أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة.

ويسعى الفلسطينيون إلى تأسيس دولتهم المستقلة على الأراضي الفلسطينية.

كان مجلس الأمن الدولي طالب إسرائيل في ديسمبر 2016 بالوقف الكلي لعمليات الاستيطان في المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.