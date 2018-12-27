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الخارجية الصينية : العلاقات بين بكين والقاهرة نموذج للتعاون المثمر

08:49 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
الخارجية الصينية : العلاقات بين بكين والقاهرة نموذج للتعاون المثمر

وزير الخرجية الصيني

بكين - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات بين الصين ومصر نموذج للتعاون متبادل المنفعة بين الدول النامية، مؤكدة في الوقت نفسه مساندتها مصر للعب دور أكثر نشاطا في الشؤون الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول العلاقات المصرية الصينية وفرص التعاون بين الجانبين خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي - "في الوقت الراهن، تتمتع العلاقات الصينية المصرية بزخم وتطور جيد، حيث تحافظ الدولتان على اتصالات وثيقة، وتعززان الثقة السياسية المتبادلة، وقد حقق التعاون العملي في إطار مبادرة الحزام والطريق، نتائج مثمرة".

وأضافت: "يتم التنسيق بين الجانبين بشكل وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية، وأصبحت العلاقات بين الصين ومصر نموذجا للتعاون متبادل المنفعة بين البلدان النامية"، مشيرة إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع مصر، وترغب في العمل معها لتشجيع التنمية المستمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأشارت هوا تشون يينج إلى أن الصين تؤيد مصر للعب دور أكثر نشاطا في الشؤون الأفريقية، مبدية حرص بكين على تعزيز التنسيق والتعاون مع مصر للمساهمة في دعم السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء قارة أفريقيا.

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وزارة الخارجية الصينية بكين القاهرة الصين

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