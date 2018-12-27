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اليابان تنفذ حكم الإعدام لأول مرة منذ 23 عامًا

05:50 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
اليابان تنفذ حكم الإعدام لأول مرة منذ 23 عامًا

اليابان

طوكيو - (د ب أ):

أعدمت اليابان شخصين مدانين، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن تفاصيل.

وكانت المرة الأخيرة التي نفذت فيه اليابان سلسة من أحكام الإعدام هي في يوليو عندما أدين 13 من طائفة أوم شنريكيو في هجوم مميت بالغاز عام 1995 في مترو طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وتعد اليابان ، بجانب الولايات المتحدة، من بين قلة من الدول الصناعية التي تطبق عقوبة الإعدام.

وغالبا ما تنتقد جماعات حقوق الإنسان السياسة اليابانية المحيطة بعقوبة الإعدام وظروف احتجاز المدانين إلى حين تطبيق الأحكام بحقهم.

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