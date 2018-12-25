داعش يتبنى هجومًا بسيارة مفخخة في مدينة تلعفر شمالي العراق

كتب – مصراوي:

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة في مدينة تلعفر شمالي العراق، والذي أودى بمقتل شخصين وإصابة 11 أخرين، ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، في انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر في شمال العراق.

وقال الجيش العراقي في بيان له: "اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة نوع (بيك اب) كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 11 آخرين".

ومدينة تلعفر ذات أكثرية تركمانية، وتقع على بعد 60 كيلومتراً غرب الموصل مركز محافظة نينوى.

وكانت بغداد أعلنت في ديسمبر 2017، دحر "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.