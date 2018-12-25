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ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 397

08:41 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 397

انتشال ضحايا في تسونامي إندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" مؤخرا إلى 397 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين كما أن أعداد القتلى مرشحة للزيادة.

ويعتقد أن الموجات العاتية قد نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".

هذا المحتوى من

Asha
تسونامي إندونيسيا الكوارث الطبيعية
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