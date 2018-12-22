مقتل سوري وإصابة آخر في انفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين بالقنيطرة

دمشق (أ ش أ)

لقي مواطن سوري مصرعه وأصيب آخر بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي الزراعية في تجمع مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن " عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت ضمن الأراضي الزراعية في تجمع مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن استشهاد أحد المزارعين وإصابة آخر خلال ممارستهم أعمالهم في حراثة الأراضي وتقليم الأشجار في أحد البساتين".

وقال مصدر في مستشفى ممدوح أباظة في القنيطرة أن "قسم الإسعاف في المستشفى استقبل القتيل وشخصًا آخر مصابًا بشظايا في أنحاء الجسم قدم له العلاج والإسعافات اللازمة وحالته مستقرة".