ارتفاع قتلى مسيرات شرق قطاع غزة إلى 4 فلسطينيين

غزة- (د ب أ):

توفي شاب فلسطيني من سكان دير البلح متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات إسرائيلية في البطن شرق البريج في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا) اليوم السبت عن مصادر طبية قولها إن "الشاب أيمن منير محمد شبير، 18 عاما، من دير البلح استشهد متأثرا بجروحه".

يرتفع بذلك عدد قتلى مسيرة أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى أربعة بينهم طفل.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت مساء أمس عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ثلاثة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وجرت المواجهات ضمن احتجاجات مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، والمستمرة للشهر التاسع على التوالي.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة، في بيان لها في ختام احتجاجات أمس إلى أوسع مشاركة في تظاهرات يوم الجمعة المقبل تحت شعار (لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة).