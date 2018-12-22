اعتقال شخصين في مطار جاتويك البريطاني بسبب "للطائرات المسيرة"

لندن- د ب أ:

قالت الشرطة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنها اعتقلت شخصين بسبب "الاستخدام الإجرامي للطائرات المسيرة" والذي تسبب في فوضى للمسافرين في مطار جاتويك بلندن.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، مضيفة أنه يتم استخدام "مجموعة من الأساليب" لمنع توغل الطائرات المسيرة مجددا.

وكان توغل الطائرات المسيرة قد عرقل عمليات الطيران في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في لندن.

وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت 36 ساعة، بعدما تم رصد أول الطائرات المسيرة يوم الأربعاء الماضي.