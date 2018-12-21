قسد تواصل تقدمها على حساب داعش رغم انسحاب القوات الأمريكية

بيروت - (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، وتنظيم داعش، لاتزال مستمرة على محاور عدة في ضواحي هجين الشرقية ومحاور أخرى ضمن جيب التنظيم الأخير بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور السوري.

ووفقا للمرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، فقد شهدت الـ 24 ساعة الماضية تقدم قوات (قسد) في منطقة البوخاطر ومحاور أخرى في جيب التنظيم.

واعربت قسد أمس الخميس، عن ادانتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من الأراضي السوريا، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن استعدادها "الشديد" لشن هجوم ضد المسلحين الأكراد في شمالي سوريا.

وتعتبر أنقرة العناصر الكردية السورية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردًا داخل تركيا.